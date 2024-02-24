Два года СВО: В России уверены в победе
Два года прошло с начала специальной военной операции России на Украине. На сегодня ВС РФ явно превосходит украинскую армию по боевой выучке. Это демонстрируют основные победы России.
Украинские войска оставили несколько позиций под Авдеевкой, передает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, удары по частям ВСУ на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений.
Утро 24 февраля 2022 года
Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала Специальную военную операцию на Украине. Первыми целями стали объектам военной инфраструктуры.
Началу наступления предшествовало обращение президента России Владимира Путина к россиянам, а также к украинскому народу и НАТО. Президент отметил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с обращением глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации.
Путин отметил, что целью спецоперации является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны Киева. Президент подчеркнул, что суду будут преданы все, кто совершил «многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России».
По словам главы государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны.
За два года проведения спецоперации Россия не изменила ее цели.
Мариуполь и «Азовсталь»
В первый год СВО самой крупной победой Вооруженных сил РФ стало взятие Мариуполя. Чтобы заставить украинских боевиков, забаррикадировавшихся на заводе «Азовсталь», сдаться в плен, президент Владимир Путин приказал заблокировать «эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».
По данным руководства Донецкой независимой республики (ДНР), на предприятии укрылись около 400 и более иностранных наемников из различных государств, а также инструкторы и специалисты, которые вели тренировки и обучение «бандеровской» армии. Речь идет об офицерах из США, Канады, Германии, Швеции и Турции. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «Известиям» 1 мая 2022 года.
20 мая 2022 года Мариуполь полностью перешел под влияние России. С того момента началось его масштабное восстановление по мастер-плану развития города, который был представлен президенту Владимиру Путину в июле 2022 года.
В Мариуполе, по данным вице-премьера России Марата Хуснуллина, проживают более 270 тысяч человек. К 1 сентября 2023 года была восстановлена первая школа и детский сад, решена судьба предприятия «Азовсталь», которе должно превратиться в технопарк. На это потребуются миллиарды рублей. А все многоквартирные дома в Мариуполе восстановят в течение трех лет, пишет РИА Новости. По словам вице-премьера России, в год будут приводить в порядок около 300 многоквартирных домов.
Также Хуснуллин заявил о задаче восстановить крупные заводы. Их работа влияет на развитие города, добавил он.
Артёмовск
Ровно спустя год, 20 мая, наши войска освободили Артёмовск (Бахмут). Операция по взятию Бахмута длилась 224 дня. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года. Столько времени потребовалось «чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя», заявлял тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью РИА Новости отметил, что о взятии Артемовска сообщили именно 20 мая не просто так.
«Взятие Артемовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины», - сказал Рогов.
Авдеевка
Авдеевку, которую освободили 17 февраля 2024 года, сравнивали в Артемовском. В Авдеевке находилась 10-тысячная группировка ВСУ. Отсюда она вела обстрелы Донецка. Населенный пункс представлял из себя отличный укрепрайон.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев назвал взятие Авдеевки российскими войсками оперативным успехом, достигнутым за долгое время.
«Несомненно, это мощный оперативный успех, об этом говорит соотношение сил и средств у нас и противника. Наша операция проведена крайне достойно. К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей. Второе – подготовка подразделений, штат штурмовых подразделений, который дал возможность штурмовать, самое главное – подготовка к настоящему бою.
Третье – бесподобная система огневого поражения. На все вызовы моментально было огневое поражение, причём всеми видами и средствами, которые были предусмотрены.
Четвертое. Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления», – подчеркнул парламентарий в своем Telegram.
Новые цели
Российская армия продемонстрировала настоящее военное искусство. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков считает, что российские войска превосходят украинскую армию по боевой выучке. Об этом он рассказал в интервью НСН.
«Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт. К тому же, добровольцы и мобилизованные граждане прошли более чем полугодовую подготовку в лагерях, многие проходят ее до сих пор. По боевой выучке мы на голову выше ВСУ», — добавил эксперт.
Новыми целями на Украине могут стать Одесса, которая обеспечивает Украине выход к Черному морю и представляет для России постоянную угрозу, и Харьков, откуда Киев обстреливает российский Белгород, а также Запорожье. Об этом неоднократно заявляли политики в РФ и военные эксперты. аместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 февраля в Telegram призвал Одессу «вернуться домой».
На фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ, которое он сделал 23 февраля 2024 года, уже на следующий день министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.
Командующий «Центра» генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что при освобождении Авдеевки бойцы отбросили противника с занимаемых им позиций более чем на 10 километров. Российские военные продолжают наступление на своих направлениях.
«Сергей Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым ... Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации, и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта», — отметили в Минобороны.
Прогнозы
Российский политолог Сергей Марков сделал прогноз развития событий, рассмотрев семь сценариев: от северокорейского до ядерного столкновения с НАТО. Они предусматривают как заморозку конфликта, временное перемирие и полное его окончание.
«Полная ослепительная, хотя и трудная победа России. Самый реалистичный вариант. Судя по истории. Новороссия и Малороссия и Слобожанщина и Северщина возвращаются в Россию», – пишет политолог в Telegram.
При этом он также прогнозирует с высокой вероятностью «переход к большой войне с НАТО и угрозой ядерной войны».
Спецоперация на Украине может завершиться в сентябре 2024 года. Такое мнение в беседе с журналистами высказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.
Военачальник полагает, что к выборам в США осенью 2024 года военная помощь Киеву иссякнет. По его словам, за последнее время интенсивность обстрелов российских позиций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась на 50%.
«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года» - цитирует Алаудинова РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во 2-ую годовщину с начала СВО назвал западный мир «нашими врагами» и призвал создавать ему трудности. «На войне как на войне. И в этой войне Победа будет за нами!», - подчеркнул Медведев.
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