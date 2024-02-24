Два года СВО: В России уверены в победе

Утро 24 февраля 2022 года

Ранним утром 24 февраля 2022 года Россия начала Специальную военную операцию на Украине. Первыми целями стали объектам военной инфраструктуры.

Началу наступления предшествовало обращение президента России Владимира Путина к россиянам, а также к украинскому народу и НАТО. Президент отметил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с обращением глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи. Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако страна будет стремиться к ее демилитаризации.

Путин отметил, что целью спецоперации является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны Киева. Президент подчеркнул, что суду будут преданы все, кто совершил «многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России».

По словам главы государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны.

За два года проведения спецоперации Россия не изменила ее цели.