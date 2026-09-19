«Финам»: 85% опрошенных инвесторов готовы перейти на российские криптосервисы

В опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи клиентов компании. Большинство из них — опытные игроки рынка: 68% уже обладают статусом квалифицированного инвестора, ещё 19% планируют его получить.

На текущий момент многие криптотрейдеры полагаются на зарубежные сервисы. Так, 74% действующих участников рынка работают с иностранными криптобиржами, а 28% пользуются услугами зарубежных брокеров или банков. Кроме того, некоторые инвесторы обращаются к децентрализованным площадкам и фьючерсам на криптовалюты.

Объёмы торгов у респондентов заметно различаются. Так, у 47,1% активно торгующих инвесторов месячный оборот не выходит за пределы 1 000 долларов, тогда как доля тех, чьи обороты превышают 50 000 долларов, составляет всего 3,3%. Ежедневно сделки заключают 18,2% участников опроса.

Инвесторы настроены переходить на российские площадки поэтапно. Среди тех, кто рассматривает такой переход, 48% готовы начать со стартовой суммы до 100 000 рублей, 28% — с суммы от 100 000 до 300 000 рублей. Сразу вложить более 300 000 рублей намерены 14% респондентов.

По словам заместителя генерального директора по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрия Леснова, интерес к отечественным площадкам во многом обусловлен появлением регулируемых инструментов. В компании планируют открыть клиентам доступ к торговле криптоактивами либо в конце четвёртого квартала 2026 года, либо в начале 2027 года.

С 1 сентября в России вступили в силу обновлённые правила обращения с цифровыми валютами. Теперь неквалифицированные инвесторы вправе покупать наиболее ликвидные криптовалюты через регулируемых посредников — но только после прохождения тестирования и в пределах лимита в 300 000 рублей в год у одного посредника, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

