Сивков объяснил, почему контрнаступление ВСУ обречено на провал

У ВСУ нет шансов провести успешное контрнаступление из-за господства России в воздухе и огневого превосходства, а также из-за более качественной боевой выучки российской армии. Об этом НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружение. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам украинского лидера, ускорить контрнаступление помогли бы артиллерия и ракеты большого радиуса действия. По словам Сивкова, более раннее начало контрнаступления существенно не изменило бы ситуацию.

«Минирование было произведено задолго до наступления мая. К тому же, минировать приходится с применением систем дистанционного минирования, поэтому кардинальных изменений не последовало бы. Если бы ВСУ начали контрнаступление, например, в мае, у них был бы значительно более слабый боевой состав войск. В то время украинские войска не располагали целым рядом образцов западного оружия, у них не были накоплены резервы. При такой позиции они однозначно потерпели бы поражение. У ВСУ в принципе нет перспектив на успех, потому что у России господство в воздухе и значительное огневое превосходство перед Украиной», — сказал Сивков.

Собеседник НСН также отметил, что российские войска превосходят украинскую армию по боевой выучке.

«Время жизни украинского бойца на линии фронта очень невелико. Он просто не успевает освоить необходимые навыки перед тем, как либо получает ранение, либо погибает. Чего можно ждать от обычного человека, которого поймали на улице и через три дня загнали на передовую? А российские военные находятся на поле боя очень долго и успевают получить огромный боевой опыт. К тому же, добровольцы и мобилизованные граждане прошли более чем полугодовую подготовку в лагерях, многие проходят ее до сих пор. По боевой выучке мы на голову выше ВСУ», — добавил эксперт.

В заключение Сивков заявил, что российская армия начинает воевать только сейчас.

«В спецоперации до начала отражения контрнаступления ВСУ практически не было военного искусства — была рафинированная политика. Сейчас началось военное искусство. Мы только начинаем воевать, и то еще не в полную силу», — подытожил он.

Ранее советник ВРИО главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил о случаях массового дезертирства в ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

