В некоторых районах Сочи вода после ливня поднялась выше колена
В Сочи из‑за мощного ливня оказались подтоплены городские улицы: в отдельных районах уровень воды превысил отметку в колено, из‑за чего машины глохнут и оказываются заблокированными в потоках, а на дорогах возникли заторы. Об этом сообщает Shot.
Избыток воды привёл к тому, что на склонах и лестничных маршах образовались импровизированные водопады. Под воду частично ушла и пляжная территория: вода дошла до расположенных там магазинов, и некоторым сотрудникам пришлось пережидать подъём уровня воды внутри помещений.
На одной из улиц дерево, поваленное сильным ветром, упало на автомобиль. На данный момент сведений о пострадавших нет.
Власти и экстренные службы рекомендуют жителям и гостям города пока не ходить на пляжи, а также держаться подальше от рекламных щитов и прочих конструкций, которые могут быть небезопасны. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия в Сочи сохранятся и 20 сентября.
Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сказал НСН, что из-за пика Эль-Ниньо осень и зима в России будут теплыми, при этом пока изменения климата не такие глобальные, как могут быть при очередном ледниковом периоде.
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