ЦИК показала дипфейки голосования Канье Уэста и инопланетянина
Глава ЦИК России Элла Памфилова представила дипфейк‑ролик: в нём на избирательный участок будто бы пришли самые неожиданные «избиратели» — рэпер Канье Уэст, пенсионерка в компании с бегемотом, персонаж Джокер и даже инопланетянин.
Создатель видео пояснил, что сгенерировал его при помощи технологий искусственного интеллекта за сравнительно небольшое время. Своей работой он хотел наглядно продемонстрировать, как просто сегодня произвести контент, не соответствующий действительности. Автор ролика также обратился к гражданам с призывом не полагаться на сомнительные публикации в соцсетях, а лично принимать участие в выборах.
Элла Памфилова расценила распространение подобных дипфейков как серьёзную угрозу и потенциальную опасность для избирательного процесса.
Согласно информации, размещённой 19 сентября на сайте платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), явка на этой федеральной площадке составила 75%. В системе было зарегистрировано свыше 4 миллионов человек, из которых в голосовании к этому моменту приняли участие немногим более 3 миллионов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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