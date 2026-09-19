Украинские СМИ заявили об игнорировании Трампом встречи с Зеленским
По данным украинского издания «Общественное. Новости» (сообщение от 19 сентября), президент США Дональд Трамп не предусматривает проведение двусторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе поездки в Нью‑Йорк для участия в Генассамблее ООН.
В публикации подчёркивается, что Зеленский не входит в список глав государств, с которыми американский президент намерен провести отдельные переговоры на полях Генассамблеи. Эту информацию изданию подтвердили два представителя украинской стороны.
Ранее, 16 сентября, выступая на митинге в Северной Каролине, Трамп заявил, что американские власти прилагают серьёзные усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам главы США, продолжающийся конфликт оказывает влияние на рост цен на дизельное топливо в стране. Трамп выразил убеждённость в том, что разрешить сложившуюся ситуацию удастся в обозримом будущем, и отдельно акцентировал внимание на экономических последствиях конфликта для Соединённых Штатов.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, в том числе предусматривающий меры против покупателей российских энергоресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Украинские СМИ заявили об игнорировании Трампом встречи с Зеленским
- «Финам»: 85% опрошенных инвесторов готовы перейти на российские криптосервисы
- Невеста отсудила более 400 тысяч рублей за испорченную свадьбу
- Россияне стали чаще выбирать отчества Никитович и Никитовна для детей
- СМИ: Бундесвер отказал русским немцам в службе на восточном фланге НАТО
- В США искусственный интеллект самостоятельно взломал системы трех компаний
- Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом
- Пауэрбанк экс-министра Нидерландов Эйрлингса взорвался на борту самолета KLM
- «Выстрел в сердце» и запрет? Звягинцева признали иноагентом
- Два человека пострадали в приграничье Курской области при атаках ВСУ