В публикации подчёркивается, что Зеленский не входит в список глав государств, с которыми американский президент намерен провести отдельные переговоры на полях Генассамблеи. Эту информацию изданию подтвердили два представителя украинской стороны.

Ранее, 16 сентября, выступая на митинге в Северной Каролине, Трамп заявил, что американские власти прилагают серьёзные усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам главы США, продолжающийся конфликт оказывает влияние на рост цен на дизельное топливо в стране. Трамп выразил убеждённость в том, что разрешить сложившуюся ситуацию удастся в обозримом будущем, и отдельно акцентировал внимание на экономических последствиях конфликта для Соединённых Штатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России, в том числе предусматривающий меры против покупателей российских энергоресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

