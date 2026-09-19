США намерены использовать программы содействия для трансформации армии Армении

Согласно сообщению ведомства, 18 сентября в административном комплексе Минобороны Армении прошли армяно‑американские двусторонние оборонные консультации. В ходе встречи заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что Соединённые Штаты намерены и дальше поддерживать оборонные реформы в Армении. Он подчеркнул, что для этого будут использованы все доступные инструменты — консультативные программы, механизмы обмена опытом, а также иные форматы содействия, которые помогут реализовать намеченные изменения в структуре и работе вооружённых сил.

Участники консультаций проанализировали результаты совместных оборонных программ, реализованных Арменией и США за последние годы, а также оценили перспективы дальнейшего сотрудничества по всем актуальным направлениям. По итогам встречи стороны оформили достигнутые договорённости и подвели итоги проделанной работы, подписав соответствующий протокол.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после событий 2022 года Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о новой программе правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

