США намерены использовать программы содействия для трансформации армии Армении
Пресс‑служба Министерства обороны Армении проинформировала о планах США активно содействовать преобразованиям в армянской армии — для этого Вашингтон намерен задействовать весь спектр своих программ: от консультаций и обмена опытом до иной поддержки.
Согласно сообщению ведомства, 18 сентября в административном комплексе Минобороны Армении прошли армяно‑американские двусторонние оборонные консультации. В ходе встречи заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис заявил, что Соединённые Штаты намерены и дальше поддерживать оборонные реформы в Армении. Он подчеркнул, что для этого будут использованы все доступные инструменты — консультативные программы, механизмы обмена опытом, а также иные форматы содействия, которые помогут реализовать намеченные изменения в структуре и работе вооружённых сил.
Участники консультаций проанализировали результаты совместных оборонных программ, реализованных Арменией и США за последние годы, а также оценили перспективы дальнейшего сотрудничества по всем актуальным направлениям. По итогам встречи стороны оформили достигнутые договорённости и подвели итоги проделанной работы, подписав соответствующий протокол.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после событий 2022 года Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о новой программе правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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