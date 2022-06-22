Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить

Также Хуснуллин заявил, что власти «склоняются к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих». Предполагается, что к 2035 году в Мариуполе могут проживать 500 тысяч человек.

Затраты на восстановление города, как отметил российский вице-премьер, будут «достаточно большие».



