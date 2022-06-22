Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить

В течение месяца планируется утвердить мастер-план восстановления Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в городе уже начали строить жилые кварталы. Кроме того, обследованы все здания, у властей есть понимание, какие из них ремонтировать, а какие сносить, передает РИА Новости.

В Мариуполе запретили купаться в акватории города

Также Хуснуллин заявил, что власти «склоняются к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих». Предполагается, что к 2035 году в Мариуполе могут проживать 500 тысяч человек.

Затраты на восстановление города, как отметил российский вице-премьер, будут «достаточно большие».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марат ХуснуллинМариуполь
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