Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить
В течение месяца планируется утвердить мастер-план восстановления Мариуполя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, в городе уже начали строить жилые кварталы. Кроме того, обследованы все здания, у властей есть понимание, какие из них ремонтировать, а какие сносить, передает РИА Новости.
Также Хуснуллин заявил, что власти «склоняются к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих». Предполагается, что к 2035 году в Мариуполе могут проживать 500 тысяч человек.
Затраты на восстановление города, как отметил российский вице-премьер, будут «достаточно большие».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить
- В Роспотребнадзоре заявили об улучшении качества питьевой воды в России
- Садио Мане перешёл из «Ливерпуля» в «Баварию»
- Сотрудники немецкой газеты Bild попали под обстрел в Лисичанске
- Росгвардия обнаружила в Харьковской области командный пункт националистов
- Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе
- Начальник обороны Финляндии заявил, что страна готова к возможной войне
- Украина исключила Максима Галкина из списка лиц, угрожающих национальной безопасности
- Валютный долг РФ будет выплачиваться в рублях
- Режиссёр Сокуров заявил, что таможня отказалась выпустить его из России в Финляндию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru