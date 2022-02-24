Путин: Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий»

Президент России Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам.

По словам главы государства, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Российский лидер отметил, что Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий». Путин назвал Украину «нашей исторической территорией».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеУкраинаВладимир Путин
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