Путин: Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий»

Президент России Владимир Путин выступает с новым обращением к россиянам.

По словам главы государства, весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени.

Российский лидер отметил, что Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий». Путин назвал Украину «нашей исторической территорией».

