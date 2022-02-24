Путин: Принято решение о проведении специальной военной операции
24 февраля 202205:58
Президент России Владимир Путин выступил с экстренным телевизионным обращением.
По его словам, «принято решение о проведение специальной военной операции». «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — заявил глава государства.
Путин отметил, что в планы Росси не входит оккупация Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru