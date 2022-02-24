Путин: Принято решение о проведении специальной военной операции

По его словам, «принято решение о проведение специальной военной операции». «Должен обратиться к военным Украины, вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в планы Росси не входит оккупация Украины.

