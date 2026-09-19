Группа AY YOLA выпустила дебютный альбом «Ural Batyr» на виниле
Группа AY YOLA представила свой первый альбом в формате виниловой пластинки — релиз под названием «Ural Batyr». Это первая виниловая запись на башкирском языке за последние 36 лет.
В основе альбома — башкирский народный эпос «Урал‑батыр»: 12 треков соотносятся с 12 главами этого культурного памятника и в совокупности образуют его музыкальную интерпретацию.
Пластинка выпущена лимитированным тиражом — всего 600 экземпляров. Они распределены по трём цветовым вариантам (золотой, белый, чёрный) — по 200 пластинок каждого цвета. К каждой копии прилагается буклет с текстами песен на трёх языках: башкирском, русском и английском. Первые 33 пластинки каждого цвета участники группы лично подписали, дополнив их постерами со своими автографами.
Ранее участники группы AY YOLA рассказали НСН, почему сегодня так важен возврат к корням, как музыка становится проводником в культуру и какую ответственность они чувствуют перед наследием предков.
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