ЛНР и ДНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
ЛНР и ДНР направили российскому президенту Владимиру Путину просьбу помочь в отражении агрессии со стороны Киева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Соответствующее обращение Путину направили главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По их словам, поддержка необходима для избежания гибели мирного населения и недопущения гуманитарной катастрофы.
По словам Пескова, в обращении отмечается, что Киев наращивает военное присутствие у границ республик и не настроен прекращать войну на Донбассе. Отмечается, что просьба направлена на основании статей 3 и 4 в договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были подписаны Путиным с главами республик.
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