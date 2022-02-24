ЛНР и ДНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины

ЛНР и ДНР направили российскому президенту Владимиру Путину просьбу помочь в отражении агрессии со стороны Киева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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Соответствующее обращение Путину направили главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По их словам, поддержка необходима для избежания гибели мирного населения и недопущения гуманитарной катастрофы.

По словам Пескова, в обращении отмечается, что Киев наращивает военное присутствие у границ республик и не настроен прекращать войну на Донбассе. Отмечается, что просьба направлена на основании статей 3 и 4 в договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые были подписаны Путиным с главами республик.

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