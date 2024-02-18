Пехотный Ваня взял Авдеевку: В России проанализировали победу и дальнейшие задачи ВС РФ

Политики, военные и военкоры обсуждают взятие Авдеевки российскими военными и дальнейшие планы СВО.



Первые доклады об освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сделали президенту РФ Владимиру Путину в 04:00 17 февраля. Следующий доклад глава государства заслушал в 11:00. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев назвал взятие Авдеевки российскими войсками оперативным успехом, достигнутым за долгое время.

«Несомненно, это мощный оперативный успех, об этом говорит соотношение сил и средств у нас и противника. Наша операция проведена крайне достойно. К успеху привели нас крайне точная выверенная оценка обстановки, толковое решение, конечно, грамотное планирование до мелочей. Второе – подготовка подразделений, штат штурмовых подразделений, который дал возможность штурмовать, самое главное – подготовка к настоящему бою.
Третье – бесподобная система огневого поражения. На все вызовы моментально было огневое поражение, причём всеми видами и средствами, которые были предусмотрены.
Четвертое. Давайте правду скажем, что наконец создана устойчивая система управления», – подчеркнул парламентарий в своем Telegram.
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По мнению военного корреспондента Александра Коца, победа Россйской Армии в Авдеевке имеет военный и метафизический характер. Об этом он написал в Telegram-канале.

«За 10 лет счет потерь среди мирного населения пошел на тысячи. Падение Авдеевки — это не просто освобождение очередного населенного пункта. Наряду с Марьинкой - это ликвидация мощнейшего плацдарма с огромным количеством укрепрайонов и опорных пунктов, с которых измывались над народом Донбасса. Это важная психологическая победа над образом инфернального зла, которая приближает город-мученик Донецк к избавлению от многолетнего террора. Но, вне всяких сомнений, это и блестящий военный успех. Крупнейший, после взятия Артемовска. И успеху этому сопутствовал целый комплекс причин», – сообщил Коц.

Военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл подробности битвы за Авдеевку.

«Командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев. Это его успех, 1-й Славянской бригады, Донецких корпусов. Авдеевку брали грамотнее, чем Бахмут. Связка: авиация-арта-пехота. Авдеевку брали пехотные части. Авдеевку взял рядовой пехотный Ваня, дай Бог ему здоровья!» – подчеркнул военкор в своем Telegram-канале.
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Военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко заявил, что освобождение Авдеевки вывело российские войска на оперативный простор.

«Впереди еще очень сложные участки. Это Англомерация Славянск, Краматорск, Дружковка. И нам предстоит еще много работы. Но то, что был взят ключевой населенный пункт, это неоспоримый факт, причем это признают даже на Западе и более-менее адекватные аналитики на Украине», – заявил он.

Ранее военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки.

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