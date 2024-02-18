Пехотный Ваня взял Авдеевку: В России проанализировали победу и дальнейшие задачи ВС РФ

Военный эксперт, подполковник запаса Андрей Марочко заявил, что освобождение Авдеевки вывело российские войска на оперативный простор.

«Впереди еще очень сложные участки. Это Англомерация Славянск, Краматорск, Дружковка. И нам предстоит еще много работы. Но то, что был взят ключевой населенный пункт, это неоспоримый факт, причем это признают даже на Западе и более-менее адекватные аналитики на Украине», – заявил он.

Ранее военкор Александр Сладков сообщал, что Авдеевка является одним из важнейших коммуникационных узлов, открывающих короткий путь из южной части ДНР в северную. По его словам, взятие этого населенного пункта под контроль поможет не только обезопасить Донецк от обстрелов ВСУ, но и лишит украинскую армию возможности проведения разведки.



