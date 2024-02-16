«Участь Азовстали»: Войска РФ берут ВСУ в авдеевский «котел», дальше - Краматорск
Авдеевский Коксохим ждет участь Азовстали в Мариуполе, заявил НСН Василий Дандыкин.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с НСН заявил, что освобождение Авдеевки российскими военными обеспечит безопасность жителям Донецка и близлежащих городов, так как этот район регулярно обстреливается именно из окрестностей Авдеевки.
Ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Авдеевский коксохимический завод (Коксохим). Военкоры сообщают, что он практически полностью разрушен. Коксохим является одной из ключевых точек обороны ВСУ с разветвленной сетью подземных ходов, бетонными бункерами, укрытиями для техники и огневыми точками. Коксохимическое предприятие расположено в городе Авдеевка. Ранее завод считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе. Сейчас он имеет высокую стратегическую цену для российских военных. Дандыкин предрек Коксохиму судьбу мариупольского Азовстали.
«Авдеевка – один из самых укрепленных районов, его укрепляли с 2014 года, используя в том числе и Коксохим. По сути, это пригород Донецка, откуда обстреливали Донецк и близлежащие города. Сейчас мы видим, что враг покидает позиции, а ВС РФ формируют котел. Коксохим, я думаю, ждет та же участь, что и настигла Азовсталь в Мариуполе. Такая ситуация сложила в основном из-за самонадеянности врага, а также благодаря нашей сильной подготовке авиации, артиллерии крупного калибра, накопленного боевого опыта», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ВС РФ перекрыли ВСУ пути доставки оружия, а взятие Авдеевки откроет российским военным путь к Краматорску.
«Сейчас отряды ВСУ обороняются на 360 градусов, российские военные перекрыли пути доставки оружия туда, им приходится пытаться доставлять вооружение по грунтовым дорогам, а на юге сейчас уже весна, следовательно, весь чернозем создает проблемы, все территории легко простреливаются. Взятие Авдеевки поможет решить вопрос с безопасностью в Донецке и, конечно, позволит российским военным продвигаться вперед, в сторону Краматорска. Сейчас армия Украины переходит в обороны и под Угледаром, и в окрестностях Артемовска. Авдеевка – важный момент и с точки зрения тактики, и с точки зрения морали. Мы сейчас владеем инициативой по всем участкам фронта. Враг в любом случае будет метаться, пытаясь перебрасывать остатки формирований с фронта на фронт. Будем смотреть, что будет. То, что Конгресс США ушел на каникулы – хорошая новость для нас, так как даже неделя-две без поставок Украине оружия очень много значит для наших успешных действий», - отметил эксперт.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Guardian признал, что Авдеевка имеет не только символическое значение, отмечает «Радиоточка НСН». По его словам, данный населённый пункт имеет оперативную важность, Вооружённым силам РФ он необходим для контроля района вокруг Донецка.
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