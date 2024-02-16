«Участь Азовстали»: Войска РФ берут ВСУ в авдеевский «котел», дальше - Краматорск

Ядром обороны ВСУ в Авдеевке является Авдеевский коксохимический завод (Коксохим). Военкоры сообщают, что он практически полностью разрушен. Коксохим является одной из ключевых точек обороны ВСУ с разветвленной сетью подземных ходов, бетонными бункерами, укрытиями для техники и огневыми точками. Коксохимическое предприятие расположено в городе Авдеевка. Ранее завод считался крупнейшим коксохимическим заводом в Европе. Сейчас он имеет высокую стратегическую цену для российских военных. Дандыкин предрек Коксохиму судьбу мариупольского Азовстали.



«Авдеевка – один из самых укрепленных районов, его укрепляли с 2014 года, используя в том числе и Коксохим. По сути, это пригород Донецка, откуда обстреливали Донецк и близлежащие города. Сейчас мы видим, что враг покидает позиции, а ВС РФ формируют котел. Коксохим, я думаю, ждет та же участь, что и настигла Азовсталь в Мариуполе. Такая ситуация сложила в основном из-за самонадеянности врага, а также благодаря нашей сильной подготовке авиации, артиллерии крупного калибра, накопленного боевого опыта», - сказал собеседник НСН.