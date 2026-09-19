Дмитриев допустил совместное с АдГ восстановление «Северного потока»
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил возможность совместной работы с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по вопросу восстановления газопровода «Северный поток». Об этом он сообщил в соцсети X.
Дмитриев уверен, что возобновление поставок более дешёвого российского газа благоприятно отразилось бы на экономике как земли Мекленбург — Передняя Померания, так и Германии в целом.
«Мекленбург — Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией «Альтернатива для Германии» вернётся доступный и надёжный газопровод «Северный поток», — написал Дмитриев.
По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, «Северный поток» мог бы обеспечить немецким потребителям снижение счетов за электричество, создание новых рабочих мест и более высокие темпы экономического роста.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер объяснил НСН, чем Германия ответит Украине на подрыв «Северных потоков».
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