Дмитриев уверен, что возобновление поставок более дешёвого российского газа благоприятно отразилось бы на экономике как земли Мекленбург — Передняя Померания, так и Германии в целом.

«Мекленбург — Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией «Альтернатива для Германии» вернётся доступный и надёжный газопровод «Северный поток», — написал Дмитриев.

По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, «Северный поток» мог бы обеспечить немецким потребителям снижение счетов за электричество, создание новых рабочих мест и более высокие темпы экономического роста.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер объяснил НСН, чем Германия ответит Украине на подрыв «Северных потоков».

