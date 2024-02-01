В России выделят более 70 млрд рублей на реабилитацию раненных в ходе СВО
Свыше 70 млрд рублей выделят в России на 3 года на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.
«В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено ... более 70 миллиардов рублей», — указал глава Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что участники СВО имеют преференциальный подход по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Таким пациентам предоставляют лечение в первую очередь и госпитализируют в необходимые им учреждения.
Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал создать условия для реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО после окончания конфликта, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru