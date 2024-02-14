Генерал Липовой: Сроки окончания СВО определятся в ближайшие полгода

Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в свою очередь в разговоре с НСН был краток и перенаправил с вопросами о причинах увеличения сроков СВО напрямую к пресс-секретарю президента РФ,

«Я не собираюсь это обсуждать! Пусть сам Песков и объясняет», - сказал генерал-полковник.

Ранее российский постпред при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Украиной против населения Донбасса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

