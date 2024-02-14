Генерал Липовой: Сроки окончания СВО определятся в ближайшие полгода
На тему затяжной спецоперации эфире НСН поспорили генералы: Липовой предположил, что СВО может затянуться на год-два, а генерал Шаманов отправил за разъяснениями к Пескову.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН заявил, что Украина сразу проиграет в конфликте, как только страны Запада перестанут снабжать ее оружием.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может идти несколько дольше. По его словам, СВО начиналась как операция против Украины, но со временем она переросла в войну с коллективным Западом.
«Изначально было понятно, что мы воюем против Запада. Не мы войну развязали, а Америка руками НАТО на территории Украины. Уже не однократно говорилось, что если прекратится поддержка Украины Америкой и западными структурами НАТО и ЕС, то конфликт очень быстро закончится. Раз мы сейчас сражаемся против части мирового сообщества (Европа и другие страны, которыми управляет США), то естественно, что спецоперация затягивается и может продлиться гораздо дольше, нежели планировалось нашим Генштабом и нашим руководством. Это может быть месяц, год, два – все зависит от решения коллективного Запада, насколько они прозреют и поймут, что воевать с Россией – неблагодарное дело, Россия все равно победит. Ситуация ближайших полгода окончательно определит сроки окончания спецоперации. Если Запад не найдет ресурсы для поддержки Украины, то ей нечем будет воевать. Тогда ситуация кардинальным образом изменится как в зоне проведения спецоперации, так и на политической арене Запада», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российским военным необходимо продвигаться как минимум до западных границ Украины.
«Все отлично понимают, что присоединенными территориями ситуацию нельзя заканчивать, потому что, если мы закончим, мы не выполним стратегическую задачу, а просто ее заморозим, поэтому надо идти как минимум до западных границ Украины. Там дальше, если Европа не захочет договариваться с Россией о приемлемом дальнейшем добрососедстве, тогда Россия в дальнейшем примет решения, чтобы обезопасить себя от всех назойливых соседей, которые сейчас расплодились под прикрытием НАТО», - заключил генерал-майор.
Депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов в свою очередь в разговоре с НСН был краток и перенаправил с вопросами о причинах увеличения сроков СВО напрямую к пресс-секретарю президента РФ,
«Я не собираюсь это обсуждать! Пусть сам Песков и объясняет», - сказал генерал-полковник.
Ранее российский постпред при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Украиной против населения Донбасса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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