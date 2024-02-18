«Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!», – заявил он.

По его словам, одной из основных причин для отступления Вооруженных сил Украины является эффективное использование российской армией управляемых авиабомб.

Вооруженные силы Украины начали неконтролируемо бежать из Авдеевки за сутки до приказа главкома Александра Сырского об отступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

