Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве

Суд пошёл навстречу следствию и избрал для Олега Пая меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На данный момент сведения о деталях инкриминируемого деяния и сумме предполагаемого ущерба не обнародованы.

Бренд MIXIT был создан в 2014 году Олегом Паем совместно с Еленой Назаровой. В настоящее время компания занимается производством косметики и ведёт розничные продажи.

Ранее адвокат Дмитрий Минов допустил, что организаторам концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за мошенничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

