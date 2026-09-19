Суд избрал домашний арест гендиректору MIXIT по делу о мошенничестве
Генеральный директор косметического бренда MIXIT Олег Пай помещён под домашний арест по решению Тверского суда Москвы. Предпринимателя подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Суд пошёл навстречу следствию и избрал для Олега Пая меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На данный момент сведения о деталях инкриминируемого деяния и сумме предполагаемого ущерба не обнародованы.
Бренд MIXIT был создан в 2014 году Олегом Паем совместно с Еленой Назаровой. В настоящее время компания занимается производством косметики и ведёт розничные продажи.
Ранее адвокат Дмитрий Минов допустил, что организаторам концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может грозить уголовная ответственность за мошенничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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