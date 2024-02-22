Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся участникам СВО
Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды к званию Героя России отличившимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
«Генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач», — указали в ведомстве.
Кроме того, министр вручил погоны высших офицеров военным, пишет RT. Шойгу поздравил военнослужащих с «высокой оценкой Родины», поблагодарил за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что бойцы продолжат «верой и правдой служить Отечеству».
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военным, отличившимся во время освобождения Авдеевки, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru