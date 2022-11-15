Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»

В документах указано, что звания эти города удостаиваются «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества».

Ранее с таким предложением выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. По данным ООН, в городе повреждено или разрушено до 90% жилых многоэтажных и до 60% частных домов. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в Мариуполе нужно восстановить 60% зданий. Также там практически полностью разрушены предприятия «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.

Мелитополь после вхождения Запорожской области в состав России сделали временной столицей региона, так как ее прежний областной центр город Запорожье сейчас контролируется вооруженными силами Украины.



