Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»
Президент РФ Владимир Путин присвоил Мариуполю (ДНР) и Мелитополю (Запорожская область) звание «Город воинской славы». Глава государства подписал во вторник соответствующие указы.
В документах указано, что звания эти города удостаиваются «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества».
Ранее с таким предложением выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. По данным ООН, в городе повреждено или разрушено до 90% жилых многоэтажных и до 60% частных домов. Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в Мариуполе нужно восстановить 60% зданий. Также там практически полностью разрушены предприятия «Азовсталь» и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.
Мелитополь после вхождения Запорожской области в состав России сделали временной столицей региона, так как ее прежний областной центр город Запорожье сейчас контролируется вооруженными силами Украины.
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