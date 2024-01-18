Бойцы ВДВ штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Российские десантники штурмом взяли украинский опорный пункт северо-западнее Артемовска на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке артиллерии захватили опорник ВСУ. Военные вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. Для этого использовали в том числе FPV-дроны и квадрокоптеры, сбрасывавшие гранаты на позиции ВСУ, отмечает телеканал «360».
«Десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ», — указали в министерстве.
При этом военные вели огонь по противнику из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, а также использовали ручные осколочные гранаты, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru