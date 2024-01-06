Провальная мобилизация: На Украине готовятся обновить условия пополнения армии

Киев обращается к зарубежным партнерам с просьбой экстрадиции украинских мужчин для мобилизации. В России считают, что ВСУ не восполнят свою боеспособность.



Украинский онлайн-словарь «Мыслово» определил понятие «мобилизация» словом 2023 года, сообщается на его сайте.

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«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации», – отмечается в тексте сообщения.

В Раду внесли законопроект о мобилизации, который предусматривает отмену срочной службы, снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, обязывает подлежащих призыву проходить регистрацию в электронном кабинете. Кроме того, документ предлагает вводить ограничения за неявку в военкомат вплоть до блокировки карт и счетов в банках. Голосование по законопроекту в первом чтении пройдет 10-12 января.

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Необходимость новой мобилизации объяснил президент Украины Владимир Зеленский, который сослался на просьбу генерального штаба ВСУ дополнительно пополнить украинские войска еще 450-500 тысячами человек. При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о подобном запросе.

Впрочем, позже в ходе обсуждения закона о мобилизации Залужный весьма эмоционально выступил в Раде, пишет издание NV.ua. Он заявил об острой нехватке личного состава на фронте.

«Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», - обратился главком ВСУ к парламентариям.

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Изменения, касающиеся мобилизации на Украине, затронут в том числе граждан за границей. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет издание «Страна.ua».

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — указал парламентарий.

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Берлин уже фактически отказал Киеву в высылке украинцев, подлежащих мобилизации. Этого не позволяет немецкое законодательство, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.

«Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей», — цитирует его РИА Новости 6 января.

Однако, власти Эстонии выразили готовность помочь Украине в поиске и выдаче Киеву украинцев мобилизационного возраста, которые находятся на территории прибалтийского государства

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На Украине председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы – Украина».

Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».

Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.

Другой высокопоставленный военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, усомнился в способности властей мобилизовать в армию еще 500 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle (DW, признана СМИ-иноагентом в России).

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Военачальник указал на проблемы с восполнением потерь в ВСУ. По его словам, добровольцы для украинской армии закончились.

Марченко отметил, что у командования ВСУ нет понимания, как власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч человек. Признаком наличия больших проблем с мобилизацией генерал-майор назвал рейды военкомов по квартирам, которые зачастую заканчиваются конфликтами.

На этом фоне украинец пожаловался на трехкратное подорожание побега из страны, сообщают «Известия» со ссылкой на распространяющийся в Сети ролик украинского блогера.

Ему удалось покинуть страну после того, как он три месяца собирал справки и документы. При этом его знакомые просто платили деньги за то, чтобы пересечь границу в багажнике за 4 тысячи долларов.

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«А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес», — указал украинец.

По данным погранслужбы Украины, ежедневно страну покидают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.

Украинская армия никак не сможет в ближайшее время заместить большие потери обученными солдатами, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.

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«Украинская армия никогда не сможет восстановить ... потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще немаловажно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть, с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.

Мобилизация на Украине провалилась после увольнения в августе 2023 года всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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