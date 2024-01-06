Провальная мобилизация: На Украине готовятся обновить условия пополнения армии

«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации», – отмечается в тексте сообщения.

В Раду внесли законопроект о мобилизации, который предусматривает отмену срочной службы, снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, обязывает подлежащих призыву проходить регистрацию в электронном кабинете. Кроме того, документ предлагает вводить ограничения за неявку в военкомат вплоть до блокировки карт и счетов в банках. Голосование по законопроекту в первом чтении пройдет 10-12 января.