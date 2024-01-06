Провальная мобилизация: На Украине готовятся обновить условия пополнения армии
Киев обращается к зарубежным партнерам с просьбой экстрадиции украинских мужчин для мобилизации. В России считают, что ВСУ не восполнят свою боеспособность.
Украинский онлайн-словарь «Мыслово» определил понятие «мобилизация» словом 2023 года, сообщается на его сайте.
«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации», – отмечается в тексте сообщения.
В Раду внесли законопроект о мобилизации, который предусматривает отмену срочной службы, снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, обязывает подлежащих призыву проходить регистрацию в электронном кабинете. Кроме того, документ предлагает вводить ограничения за неявку в военкомат вплоть до блокировки карт и счетов в банках. Голосование по законопроекту в первом чтении пройдет 10-12 января.
Необходимость новой мобилизации объяснил президент Украины Владимир Зеленский, который сослался на просьбу генерального штаба ВСУ дополнительно пополнить украинские войска еще 450-500 тысячами человек. При этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о подобном запросе.
Впрочем, позже в ходе обсуждения закона о мобилизации Залужный весьма эмоционально выступил в Раде, пишет издание NV.ua. Он заявил об острой нехватке личного состава на фронте.
«Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», - обратился главком ВСУ к парламентариям.
Изменения, касающиеся мобилизации на Украине, затронут в том числе граждан за границей. Об этом заявил зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет издание «Страна.ua».
«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — указал парламентарий.
Берлин уже фактически отказал Киеву в высылке украинцев, подлежащих мобилизации. Этого не позволяет немецкое законодательство, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью изданию Welt am Sonntag.
«Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из-за границы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей», — цитирует его РИА Новости 6 января.
Однако, власти Эстонии выразили готовность помочь Украине в поиске и выдаче Киеву украинцев мобилизационного возраста, которые находятся на территории прибалтийского государства
На Украине председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предложил подключить для мобилизации реестр избирателей. Об этом он заявил в эфире местного телеканала «Мы – Украина».
Он назвал важной унифицированную систему призыва, которая бы способствовала заполнению реестра. По его мнению, там содержится наиболее правдивая информация, так как она наиболее подробно заполнено, и «видно, кто где голосовал».
Тимочко также предлагает расширить перечень подлежащих мобилизации граждан, а также расширить призывной возраст.
Другой высокопоставленный военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, усомнился в способности властей мобилизовать в армию еще 500 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle (DW, признана СМИ-иноагентом в России).
Военачальник указал на проблемы с восполнением потерь в ВСУ. По его словам, добровольцы для украинской армии закончились.
Марченко отметил, что у командования ВСУ нет понимания, как власти намерены мобилизовать еще 500 тысяч человек. Признаком наличия больших проблем с мобилизацией генерал-майор назвал рейды военкомов по квартирам, которые зачастую заканчиваются конфликтами.
На этом фоне украинец пожаловался на трехкратное подорожание побега из страны, сообщают «Известия» со ссылкой на распространяющийся в Сети ролик украинского блогера.
Ему удалось покинуть страну после того, как он три месяца собирал справки и документы. При этом его знакомые просто платили деньги за то, чтобы пересечь границу в багажнике за 4 тысячи долларов.
«А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес», — указал украинец.
По данным погранслужбы Украины, ежедневно страну покидают около 6 тысяч мужчин призывного возраста.
Украинская армия никак не сможет в ближайшее время заместить большие потери обученными солдатами, заявил НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Украинская армия никогда не сможет восстановить ... потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще немаловажно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть, с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.
Мобилизация на Украине провалилась после увольнения в августе 2023 года всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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