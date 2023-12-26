Партия Тимошенко в Раде отказалась голосовать за проект о мобилизации
Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» не будет голосовать в Верховной раде за законопроект о мобилизации.
Политик назвала проект закона неконституционным и неэффективным. В таком виде партия не будет за него голосовать, подчеркнула она.
Тимошенко признала, что Украине нужна мобилизация, но представленный проект закона не решит проблему нехватки солдат на фронте. Об этом политик заявила в видео, размещенном в ее Facebook (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta).
На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с предложением мобилизовать еще 500 тысяч человек.
Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В частности, документ предусматривает отмену срочной службы и отсрочек для инвалидов третьей группы, передает «Радиоточка НСН».
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