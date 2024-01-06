На Украине «мобилизация» стала словом 2023 года
Украинский онлайн-словарь «Мыслово» определил понятие «мобилизация» словом 2023 года, сообщается на его сайте.
«Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент неоднозначный законопроект о мобилизации», – отмечается в тексте сообщения.
С «мобилизацией» за первенство в прошлом году боролись такие термины как «уклонист», «контрнаступление», «дрон» и словосочетание «лето в Крыму», которое означает завышенные ожидания и связано с заявлениями ряда украинских политиков захватить Крым.
Украинский онлайн-словарь «Мыслово» создан в 2012 году для фиксации неологизмов и современного сленга жителей страны. Словарь определяет «слово года» на основе частого употребления и значимости.
Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что изменения, касающиеся мобилизации на Украине, затронут в том числе граждан за границей. Об этом пишет издание «Страна.ua».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru