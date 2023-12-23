На Украине захотели ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет

«Если кто-то моего возраста помнит, это была такая допризывная подготовка. То есть, ты должен пройти определенные курсы стрельбы, определенные курсы физической подготовки, определенные курсы ... теории и так далее», — указал парламентарий.

По словам Ивченко, подготовка, предположительно, будет проводиться при учебных заведениях и воинских частях.

«Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы четко понимали, что к 25 или 27 годам мы готовим человека, что он будет со знаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия», — заявил депутат.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство направит повестки в военкомат всем уехавшим из страны мужчинам 25-60 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

