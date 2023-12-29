Помощница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ словами «все равно все умрем»
Помощница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Алла Мартынова призвала граждан не бояться служить в армии.
«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные», - сказала Мартынова в эфире YouTube-канала ISLND TV.
По ее словам, умереть в бою лучше, чем «от падения кирпича на улице». Обсуждение нового законопроекта о мобилизации помощница главкома ВСУ назвала «истерией».
Правительство Украины внесло в Верховную раду проект о новых правилах мобилизации Помимо прочего, предлагается ограничивать в правах за неявку в военкомат вплоть до блокировки счетов. Партия «Батькивщина» экс-премьера страны Юлии Тимошенко и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отказались поддержать документ, напоминает «Радиоточка НСН».
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