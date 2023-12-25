В Европарламенте призвали лидеров ЕС ответить за мобилизацию украинцев

Так он отреагировал на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о готовности Таллина заняться поиском подлежащих призыву граждан Украины по просьбе Киева.

«Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть?», — задался вопросом парламентарий. Он призвал к привлечению к ответственности политиков в Европе, которые «поддерживают эту войну».

Ранее стало известно, что власти Эстонии выразили готовность помочь Украине в поиске и выдаче Киеву украинцев мобилизационного возраста, которые находятся на территории прибалтийского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

