В Европарламенте призвали лидеров ЕС ответить за мобилизацию украинцев
Политикам Евросоюза необходимо понести ответственность за разжигание конфликта вокруг Украины и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, сообщил в социальной сети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Так он отреагировал на заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о готовности Таллина заняться поиском подлежащих призыву граждан Украины по просьбе Киева.
«Значит, они хотят швырнуть еще больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть?», — задался вопросом парламентарий. Он призвал к привлечению к ответственности политиков в Европе, которые «поддерживают эту войну».
Ранее стало известно, что власти Эстонии выразили готовность помочь Украине в поиске и выдаче Киеву украинцев мобилизационного возраста, которые находятся на территории прибалтийского государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru