В Эстонии решили выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста

Власти Эстонии выразили готовность помочь Украине в поиске и выдаче Киеву украинцев мобилизационного возраста, которые находятся на территории прибалтийского государства. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в интервью ERR 22 декабря.

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Он отметил, что Эстония планировала и ранее заключить с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине... Большинство ходят на работу, имеют местожительство в Эстонии», — отметил министр.

Ляэнеметс планирует внести письменное предложение о заключении соглашения между Эстонией и Украиной. В настоящее время иностранцев можно экстрадировать из Эстонии в том случае, если человек находится под уголовным преследованием.

В публикации также говорится, что «погоня за людьми» подтверждает проблемы с мобилизацией на Украине, отмечает RT.

Ранее Германия решила не выдавать Украине беженцев для мобилизации. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Tagesspiegel.





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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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