В Эстонии решили выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста

Он отметил, что Эстония планировала и ранее заключить с Украиной соглашение об экстрадиции бежавших мужчин.



«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине... Большинство ходят на работу, имеют местожительство в Эстонии», — отметил министр.



Ляэнеметс планирует внести письменное предложение о заключении соглашения между Эстонией и Украиной. В настоящее время иностранцев можно экстрадировать из Эстонии в том случае, если человек находится под уголовным преследованием.

В публикации также говорится, что «погоня за людьми» подтверждает проблемы с мобилизацией на Украине, отмечает RT.

Ранее Германия решила не выдавать Украине беженцев для мобилизации. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушманн, передает Tagesspiegel.









