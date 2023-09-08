«Близко к истине»: Военный аналитик Калмыков о потерях ВСУ в 500 тысяч солдат

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что на Украине за время боевых действий на территории стран погибли полмиллиона человек. В ответ Столтенберг не стал опровергать потери Киева, а заговорил о правильно выстроенной российской обороне. Павел Калмыков уточнил, что реальных цифр погибших не знает никто, кроме властей Украины.



«Реальное число потерь не знает никто. Командование ВСУ, конечно, знает, но эти данные секретны. Может быть, когда-нибудь они станут известны. То, что озвучила депутат, близко к истине. Украинская армия никогда не сможет восстановить такие потери, потому что, во-первых, людей просто не остается, начинают призывать больных, калек и ВИЧ-инфицированных, а во-вторых, нет даже полигонов, где можно было бы тренировать военных. Они готовят какие-то подразделения в странах Европы, но это все не то. Необходима слаженная работа войск и подразделений, это все должно в одном месте проходить. Еще не мало важно, что украинские военнослужащие жалуются на качество подготовки, которую им дают западные инструкторы. Они все теоретики, они не участвовали в реальных боевых действиях. Они воевали с афганцами, с иракцами, то есть с заведомо более слабым соперником, а с более-менее равным они ни разу не воевали. Все это говорит о том, что Украине не удастся восстановить боеспособность в ближайшее время», - сказал собеседник НСН.

По его словам, российские войска сейчас изматывают ВСУ, чтобы потом нанести сокрушительный удар.

«Если сейчас нанести несколько сильных ударов по армии Украины, то она просто рассыплется. Украина находится не в той боеготовности, чтобы вести сейчас какие-то действия: моральный дух падает, военнослужащие сдаются в плед. Сейчас, насколько я понимаю, российское командование изматывает противника в оборонительных боях, чтобы они потеряли силы, боеприпасы и так далее. После этого можно ударить по ним. Если российская армия сейчас даст ВСУ передышку, то они могут какую-то силу поднакопить, но это все равно не то», - отметил Калмыков.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, передает «Радиоточка НСН».

