Буданов признал нулевую эффективность мобилизованных в ВСУ

Эффективность принудительно призванных в армию украинцев «практически нулевая», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Его слова приводит издание «Страна».

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Буданов признал, что у мобилизованных отсутствует мотивация. Власти страны и командование армии должны найти стимулы для этих людей, считает начальник ГУР.

По его словам, те, кто был принудительно мобилизован, в последнее время демонстрирует практически нулевую эффективность.

Газета The New York Times сообщила, что для восполнения потерь на фронте украинским властям нужно ежемесячно отправлять на фронт 20 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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