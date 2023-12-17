Буданов признал нулевую эффективность мобилизованных в ВСУ

Буданов признал, что у мобилизованных отсутствует мотивация. Власти страны и командование армии должны найти стимулы для этих людей, считает начальник ГУР.

По его словам, те, кто был принудительно мобилизован, в последнее время демонстрирует практически нулевую эффективность.

Газета The New York Times сообщила, что для восполнения потерь на фронте украинским властям нужно ежемесячно отправлять на фронт 20 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

