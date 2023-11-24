В Раде заявили о провале мобилизации после увольнения военкомов
Мобилизация на Украине провалилась после увольнения всех областных военкомов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Проблему с мобилизацией парламентарий назвал более острой, чем дефицит снарядов. Он призвал власти страны оперативно отреагировать на нехватку призывников.
По словам депутата, большие проблемы с комплектованием армии личным составом начались после скандала с отставкой военкомов.
В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о проверке военкоматов по всей стране. По ее результатам своих должностей лишились все областные военкомы.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru