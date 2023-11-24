В Раде заявили о провале мобилизации после увольнения военкомов

Проблему с мобилизацией парламентарий назвал более острой, чем дефицит снарядов. Он призвал власти страны оперативно отреагировать на нехватку призывников.

По словам депутата, большие проблемы с комплектованием армии личным составом начались после скандала с отставкой военкомов.

В августе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о проверке военкоматов по всей стране. По ее результатам своих должностей лишились все областные военкомы.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин анонсировал усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь на фронте, передает «Радиоточка НСН».

