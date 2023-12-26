Генерал Соболев: Россия не будет проводить мобилизацию в ответ на украинскую
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил НСН, что Украине необходимо как минимум полгода, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек.
Россия не будет проводить мобилизацию в ответ на привлечение в ВСУ дополнительно 500 тысяч человек, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с НСН.
Ранее секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Костенко заявил, что стране необходима мобилизация 450-500 тысяч человек для пополнения санитарных потерь и формирования новых подразделений.
«В России в ближайшее время мобилизации никакой не будет, мы сейчас принимаем на добровольной основе контрактников. Я сейчас в Тюмени, например, нахожусь. Тюмень выполнила задачи по набору контрактников, мы 421 тысячу контрактников наберем, увеличим армию в следующем году до полутора миллиона человек. Будем способны создавать наступательные группировки войск», - рассказал он.
У Украины же, по его словам, нет другого выхода. Для привлечения 500 тысяч человек Киеву потребуется не меньше шести месяцев.
«А у Украины другого пути нет, добровольно там никто не идет, они просто отлавливают людей и отправляют их на фронт. Я не думаю, что это будет быстрый процесс, им необходимо полгода минимум, чтобы провести такую мобилизацию», - заключил собеседник НСН.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию, что командование украинской армии делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек. При этом он указал, что командование ВСУ на постоянной основе «делает запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс», передает «Радиоточка НСН».
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