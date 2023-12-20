Зеленский не стал подписывать закон о мобилизации женщин
20 декабря 202300:03
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не намерен подписывать закон о мобилизации женщин, если он будет принят Верховной Радой, сообщает «РЕН ТВ».
Однако глава государства одобрил идею о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Как отметил Зеленский, он готов будет согласиться с подобным решением, если депутаты представят необходимую аргументацию.
Ранее в Верховной Раде заявили, что ситуация на Украине может сложиться так, что потребуется мобилизация женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru