Зеленский не стал подписывать закон о мобилизации женщин

Однако глава государства одобрил идею о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Как отметил Зеленский, он готов будет согласиться с подобным решением, если депутаты представят необходимую аргументацию.

Ранее в Верховной Раде заявили, что ситуация на Украине может сложиться так, что потребуется мобилизация женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

