Украинский омбудсмен отказался поддержать проект о мобилизации

Омбудсмен обратил внимание, что в документе идет речь о запрете гражданам распоряжаться своим имуществом. Это противоречит основному закону страны, подчеркнул он.

Правительство Украины внесло проект о новых правилах мобилизации в Верховную раду. В частности, инициативой предлагается ограничивать в правах за неявку в военкомат вплоть до блокировки счетов.

Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» отказалась голосовать за законопроект. Политик назвала документ неконституционным и неэффективным, сообщает «Радиоточка НСН».

