Украинский омбудсмен отказался поддержать проект о мобилизации

Ряд положений проекта закона о мобилизации на Украине не соответствует конституции страны. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен обратил внимание, что в документе идет речь о запрете гражданам распоряжаться своим имуществом. Это противоречит основному закону страны, подчеркнул он.

Правительство Украины внесло проект о новых правилах мобилизации в Верховную раду. В частности, инициативой предлагается ограничивать в правах за неявку в военкомат вплоть до блокировки счетов.

Партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» отказалась голосовать за законопроект. Политик назвала документ неконституционным и неэффективным, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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