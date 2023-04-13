«Последний бой ВСУ»: Украина переносит наступление, Запад не поставляет оружие
В Украине попытались оправдать перенос наступления ВСУ плохой погодой. Однако в России заявляют, что Киев не смог накопить силы для удара и предрекают украинским военным «мясорубку».
Украинскому контрнаступлению мешает только погода, операция готова на 90%. Об этом заявил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Главное препятствие для контрнаступления - это не какие-то там сливы, груши или апельсины, а просто бесконечные дожди, которые идут на Украине. Чтобы танк прошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь... Это минимум две-три недели конкретно солнечной погоды... А по прогнозу дождик у нас еще недельки две везде. Поэтому это длинная история и погода держит, только погода», - сказал Арестович.
The Washington Post также отмечал 12 апреля, что ВСУ были вынуждены отложить планировавшееся весеннее наступление из-за непогоды. Также издание указало на серьезный дефицит боеприпасов. По словам авторов материала, обстоятельства загоняют армию Украины в тупик.
«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины вернуть себе территорию. Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов», - передает издание.
Так, в начале апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в ближайшие недели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявлял, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинской армии тщательно отслеживаются российскими военными. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD отмечал, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент».
Между тем ряд военных экспертов предрекают Украине разгром в предстоящем наступлении. Председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка».
«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН отмечал, что если ВСУ и начнут наступление, то смогут нанести лишь один удар на одном направлении. По его словам, у Киева нет сил и средств, чтобы вести наступление на всем фронте.
«Бесконечно топтаться на месте и бездействовать – это смерти подобно. Говорить о своих планах, о готовящемся контрнаступлении – это не по-военному. Это шум, запугивание, желание воздействовать на другую сторону. Те силы, которые они скопили, будут достаточными только для какой-то одной операции на одном направлении, чтобы нанести главный удар. Где-то они могут нанести отвлекающий удар. Но сил недостаточно для выигрыша. У них нет средств, чтобы наносить удар на всем фронте в тысячу километров», - объяснил Болдырев.
Со своей стороны, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН также указывал, что у Украины недостаточно сил для контрнаступления. Кроме того, он отмечал, что ВСУ не смогут нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, чтобы отсечь сухопутный коридор в Крым.
«Все эти «контрнаступления» анонсируются ВСУ уже на протяжении многих лет. По моему мнению, когда готовятся к контрнаступлению, о нем молчат. А то, о чем говорят, не реализуется. По поводу направления… Для Украины концентрировать «кулак» и наносить удар есть смысл по направлению между Запорожской областью и ДНР, чтобы отсечь сухопутный коридор в Крым. Но соглашусь с тем, что ВСУ сегодня не обладают потенциалом для этого, а Европа и НАТО не осмелятся открыто вводить свои войска, потому что это будет означать нападение на Россию», - сказал Карякин.
А экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявлял, что даже если ВСУ в ходе наступления прорвут фронт, то они не смогут успешно наступать в Донбассе и Сватово.
«Вопрос в том, что будет дальше: если они будут наступать на Донбассе в густой застройке, то глубокого прорыва они вряд ли достигнут. Если они будут наступать на Сватово, то их ждет сильно пересеченная местность, которая будет тормозить продвижение», - говорил он.
Кроме того, многие эксперты отмечают, что украинские военные массово отказываются воевать. Член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН заявлял, что большинство украинских бойцов видят, что «все уже проиграно».
«Сами националисты украинские уже боятся воевать в составе так называем бригад и подразделений против России, поскольку видят, что все проиграно… Они поступают так, как поступали фашистская Германия и их наемники. Украина и Польша договорились, что открывают границу, и в конфликт вместо украинских националистов вступят в бой польские солдаты под видом украинских», - отмечал Нуманов.
На фоне происходящего обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, «пока он еще хоть что-то решает». Ковани отметил, что Зеленскому необходимо «проглотить свою гордость». В статье также говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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