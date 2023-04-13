«Последний бой ВСУ»: Украина переносит наступление, Запад не поставляет оружие

«Может случиться форс-мажор, когда Америка топнет ногой и скажет: «Вперед, вы должны показать, на что вы способны!». Тогда это будет продолжение Артемовской мясорубки и последний бой ВСУ. Они постараются всей своей мощью нанести удар. Это будет удар растопыренной рукой, а не кулаком. Не сложно догадаться, что будет с этими бригадами», - сказал Липовой.

В свою очередь экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН отмечал, что если ВСУ и начнут наступление, то смогут нанести лишь один удар на одном направлении. По его словам, у Киева нет сил и средств, чтобы вести наступление на всем фронте.

«Бесконечно топтаться на месте и бездействовать – это смерти подобно. Говорить о своих планах, о готовящемся контрнаступлении – это не по-военному. Это шум, запугивание, желание воздействовать на другую сторону. Те силы, которые они скопили, будут достаточными только для какой-то одной операции на одном направлении, чтобы нанести главный удар. Где-то они могут нанести отвлекающий удар. Но сил недостаточно для выигрыша. У них нет средств, чтобы наносить удар на всем фронте в тысячу километров», - объяснил Болдырев.

Со своей стороны, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин в пресс-центре НСН также указывал, что у Украины недостаточно сил для контрнаступления. Кроме того, он отмечал, что ВСУ не смогут нанести удар по направлению между Запорожской областью и ДНР, чтобы отсечь сухопутный коридор в Крым.