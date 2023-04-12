Генерал Липовой: Контрнаступление ВСУ в ближайшее время может не начаться

Украинские военные, которые обучились в Европе управлению танками, не хотят возвращаться назад и воевать, отметил в эфире НСН Сергей Липовой. 

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время может не начаться, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, у ВСУ крайне не хватает танков и боеприпасов.

«Это пресловутое контрнаступление все ожидают чуть ли не с самого Нового года. По многим признакам, контрнаступление в ближайшее время может не начаться. ВСУ со своими инструкторами и вооружением просто не готовы к этому. На сегодняшний день мы видим, что обучение ВСУ, которое проходит интенсивно, еще не закончилось. Большинство военных, которые обучаются на территории Англии управлению танками, затягивают обучение. А те, кто закончили обучение, не хотят получать допуска к боевому применению танков и возвращаться в Украину. Такие настроения наблюдаются почти вот всех центрах на территории Европы и Америки», - сказал Липовой.

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Он отметил, что в рядах ВСУ наблюдается хроническая нехватка боеприпасов. Кроме того, указал Липовой, Киеву не поставили обещанное количество танков.

«Количество танков, которых было заявлено около 300, поступило не более 70. Это говорит о том, что недокомплект составляет больше половины. По всем видам боеприпасов, которые были заявлены, поставлено чуть больше половины. При этом мы слышим доклады полевых командиров о хронической нехватке боеприпасов и вооружений у ВСУ», - резюмировал Липовой.

Ранее, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент».

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