Генерал Липовой: Контрнаступление ВСУ в ближайшее время может не начаться

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время может не начаться, заявил председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН. По его словам, у ВСУ крайне не хватает танков и боеприпасов.

«Это пресловутое контрнаступление все ожидают чуть ли не с самого Нового года. По многим признакам, контрнаступление в ближайшее время может не начаться. ВСУ со своими инструкторами и вооружением просто не готовы к этому. На сегодняшний день мы видим, что обучение ВСУ, которое проходит интенсивно, еще не закончилось. Большинство военных, которые обучаются на территории Англии управлению танками, затягивают обучение. А те, кто закончили обучение, не хотят получать допуска к боевому применению танков и возвращаться в Украину. Такие настроения наблюдаются почти вот всех центрах на территории Европы и Америки», - сказал Липовой.