МИД Украины: Киев готов немедленно прекратить огонь на всех участках фронта

По его словам, результаты, достигнутые в Алешках Херсонской области, могут укрепить доверие и подготовить почву для дальнейших шагов в мирном процессе. Дипломат указал, что Украина действовала добросовестно и сдержала свое слово.

«Украина готова. Мы ожидаем того же от России», - отметил Сибига.

Ранее кполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

