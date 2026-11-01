МИД Украины: Киев готов немедленно прекратить огонь на всех участках фронта

Киев готов немедленно и навсегда прекратить огонь на всех участках фронта, заявил в социальной сети X глава МИД Андрей Сибига.

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По его словам, результаты, достигнутые в Алешках Херсонской области, могут укрепить доверие и подготовить почву для дальнейших шагов в мирном процессе. Дипломат указал, что Украина действовала добросовестно и сдержала свое слово.

«Украина готова. Мы ожидаем того же от России», - отметил Сибига.

Ранее кполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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