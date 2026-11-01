В России неожиданно началась планетарная магнитная буря

По ее данным, началась планетарная магнитная буря уровня G2. По словам ученых, после более чем суток борьбы с плазмой из корональной дыры, магнитосфера, видимо, просто устала.

В настоящее время над Россией можно наблюдать полярные сияния высшего уровня — 10 из 10.

Ранее врач развеял миф о влиянии магнитных бурь на головные боли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

