«Смерти подобно»: Генерал заявил, что ВСУ проведут лишь одну атаку в наступлении
Киев не располагает силами для полномасштабного наступления, он понимает, что не сможет выиграть, отметил в эфире НСН Владимир Болдырев.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе наступления смогут нанести лишь один удар на одном направлении, заявил экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН. По его словам, у Киева нет сил и средств, чтобы вести наступление на всем фронте.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может перенести контрнаступление на лето. По его словам, Запад не давит на Киев по срокам контрнаступления. Кроме того, указал он, армия должна быть полностью готова для активных действий. Владимир Болдырев отметил, что подобными заявлениями Украина хочет запутать Россию.
«Бесконечно топтаться на месте и бездействовать – это смерти подобно. Говорить о своих планах, о готовящемся контрнаступлении – это не по-военному. Это шум, запугивание, желание воздействовать на другую сторону. Те силы, которые они скопили, будут достаточными только для какой-то одной операции на одном направлении, чтобы нанести главный удар. Где-то они могут нанести отвлекающий удар. Но сил недостаточно для выигрыша. У них нет средств, чтобы наносить удар на всем фронте в тысячу километров», - сказал Болдырев.
Он отметил, что Украина действительно могла перенести наступление на лето из-за того, что имеющихся сил для его осуществления не хватает. При этом Болдырев отметил, что Россия полностью готова к отражению атаки.
«Все военные действия еще впереди – будут и отступления, и наступления в любом случае. Перенос контрнаступления ВСУ может быть из-за того, что им необходимо еще создать те силы и средства, которых у них не хватает на сегодняшний день. Когда наступление будет, для нас это особого значения не имеет. Мы готовы. Конечно, предела совершенству нет: нужно больше укреплять, снабжать армию техникой, готовить резервы», - резюмировал Болдырев.
Ранее, 11 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент». При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 9 апреля сообщал, что Украина подготовила для контрнаступления порядка 200-400 тысяч человек. По его словам, недооценивать такую численность личного состава нельзя, отмечает «Радиоточка НСН».
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