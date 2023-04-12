«Смерти подобно»: Генерал заявил, что ВСУ проведут лишь одну атаку в наступлении

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев может перенести контрнаступление на лето. По его словам, Запад не давит на Киев по срокам контрнаступления. Кроме того, указал он, армия должна быть полностью готова для активных действий. Владимир Болдырев отметил, что подобными заявлениями Украина хочет запутать Россию.

«Бесконечно топтаться на месте и бездействовать – это смерти подобно. Говорить о своих планах, о готовящемся контрнаступлении – это не по-военному. Это шум, запугивание, желание воздействовать на другую сторону. Те силы, которые они скопили, будут достаточными только для какой-то одной операции на одном направлении, чтобы нанести главный удар. Где-то они могут нанести отвлекающий удар. Но сил недостаточно для выигрыша. У них нет средств, чтобы наносить удар на всем фронте в тысячу километров», - сказал Болдырев.

Он отметил, что Украина действительно могла перенести наступление на лето из-за того, что имеющихся сил для его осуществления не хватает. При этом Болдырев отметил, что Россия полностью готова к отражению атаки.