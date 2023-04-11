Советник Пушилина: Россия готова к наступлению ВСУ на любом направлении

Он отметил, что вариантов развития сценариев контрнаступления Киева не так много. По словам Гагина, у российских сил достаточно эшелонированная оборона, а также готовы силы и средства.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью «Радиоточке НСН» заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорваться до границ с Крымом. Он также отметил, что Россия никогда не отдаст свои территории и пойдет на переговоры с Украиной только на своих условиях.

