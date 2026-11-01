Эксперт: После новогодних корпоративов пропадают люди

Период новогодних корпоративов каждый год сопровождается частыми заявками на поиск людей, ушедших с праздничных мероприятий в состоянии измененного сознания, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

Опрос: Треть россиян собираются потратить на новогоднее застолье до 20 тысяч рублей

По его словам, их не всегда удается спасти. Замерзших людей находили в полях - они выходили из такси между населенными пунктами.

Эксперт призвал быть бдительными во время корпоративов и праздничных мероприятий.

Следующие длинные новогодние каникулы будут у россиян в 2032 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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