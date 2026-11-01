Главком НАТО заявил, что можно избежать войны с Россией

Россия представляет угрозу для Североатлантического альянса, однако конфликт между сторонами не неизбежен, сообщил LMS главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

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«Я не считаю конфликт неизбежным. Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы», — указал он. Гринкевич считает, что необходимо укреплять обороноспособность и готовиться к возможным угрозам. Он указал, что такая подготовка должна быть направлена, прежде всего, на предотвращение конфликта.

Ранее Пентагон попросил союзников по НАТО смягчить антироссийскую риторику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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