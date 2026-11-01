Рубио: США не ожидают скорого урегулирования на Украине
Вашингтон не знает, возможно ли завершить конфликт вокруг Украины путем переговоров, заявил в эфире DRM New госсекретарь США Марко Рубио.
«Не думаю, что кто-либо утверждает, будто мы находимся на пороге мирного урегулирования», — указал он. По словам главы Госдепа, президент США Дональд Трамп пока не решил, приглашать ли лидера Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в декабре, однако считает важным участие России в переговорах.
Ранее глава Госдепа обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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