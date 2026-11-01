Рубио: США не ожидают скорого урегулирования на Украине

«Не думаю, что кто-либо утверждает, будто мы находимся на пороге мирного урегулирования», — указал он. По словам главы Госдепа, президент США Дональд Трамп пока не решил, приглашать ли лидера Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в декабре, однако считает важным участие России в переговорах.

Ранее глава Госдепа обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

