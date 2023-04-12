В Китае посоветовали Зеленскому согласиться на мирные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта в стране, пока он еще способен что-то решать. Об этом пишет South China Morning Post.
«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет ... права голоса при определении ... исхода конфликта и его последствий», — отмечается в материале обозревателя Дэниела Ковани.
По данным китайского издания, у ВСУ заканчиваются снаряды, при этом производственные мощности Запада не могут обеспечивать необходимый поток военной помощи Киеву, пишет Газета.ру. Иностранные политики рискуют оказаться неспособными «выписать чек», на который надеется Зеленский.
Между тем экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский уйдет в отставку из-за лжи о потерях украинской армии, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru