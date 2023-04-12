Арестович назвал препятствие для контрнаступления ВСУ
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ. Он дал интервью YouTube-каналу Марка Фейгина (признан иноагентом в России).
Арестович заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению на 90%. Активным действиям мешает только погода, уточнил бывший советник.
По его словам, на театре военных действий постоянно идут дожди. Для начала контрнаступления необходимо, чтобы солнечная и сухая погода установилась минимум на две-три недели, отметил Арестович.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление может пройти летом. Он пожаловался, что Запад не предоставил ВСУ достаточное количество вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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