Арестович назвал препятствие для контрнаступления ВСУ

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о подготовке контрнаступления ВСУ. Он дал интервью YouTube-каналу Марка Фейгина (признан иноагентом в России).

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Арестович заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению на 90%. Активным действиям мешает только погода, уточнил бывший советник.

По его словам, на театре военных действий постоянно идут дожди. Для начала контрнаступления необходимо, чтобы солнечная и сухая погода установилась минимум на две-три недели, отметил Арестович.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление может пройти летом. Он пожаловался, что Запад не предоставил ВСУ достаточное количество вооружений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
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