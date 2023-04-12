Арестович назвал препятствие для контрнаступления ВСУ

Арестович заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению на 90%. Активным действиям мешает только погода, уточнил бывший советник.

По его словам, на театре военных действий постоянно идут дожди. Для начала контрнаступления необходимо, чтобы солнечная и сухая погода установилась минимум на две-три недели, отметил Арестович.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что контрнаступление может пройти летом. Он пожаловался, что Запад не предоставил ВСУ достаточное количество вооружений, передает «Радиоточка НСН».

