Сборная РФ по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027
Сборная России по хоккею должна занять место Украины на чемпионате мира в 2027 году, сообщил Aftonbladet член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон.
По его словам, когда россияне вернутся, то будут играть на том же уровне, на котором находилась прежде. Так Ларссон ответил на вопрос о том, уступит ли Украина место России. Он указал, что решение о возвращении российских сборных потребует решения ряда организационных вопросов. Например, необходимо определить, как изменение состава участников повлияет на систему соревнований, количество команд и телевизионные права.
Ранее IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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