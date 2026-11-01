Сборная РФ по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027

Сборная России по хоккею должна занять место Украины на чемпионате мира в 2027 году, сообщил Aftonbladet член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон.

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По его словам, когда россияне вернутся, то будут играть на том же уровне, на котором находилась прежде. Так Ларссон ответил на вопрос о том, уступит ли Украина место России. Он указал, что решение о возвращении российских сборных потребует решения ряда организационных вопросов. Например, необходимо определить, как изменение состава участников повлияет на систему соревнований, количество команд и телевизионные права.

Ранее IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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