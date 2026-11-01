Сборная РФ по хоккею может занять место Украины на ЧМ-2027

По его словам, когда россияне вернутся, то будут играть на том же уровне, на котором находилась прежде. Так Ларссон ответил на вопрос о том, уступит ли Украина место России. Он указал, что решение о возвращении российских сборных потребует решения ряда организационных вопросов. Например, необходимо определить, как изменение состава участников повлияет на систему соревнований, количество команд и телевизионные права.

Ранее IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

