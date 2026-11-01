Трамп заявил, что супруга считает его танцы неподобающими
Американский лидер Дональд Трамп во время предвыборного митинга во Флориде заявил, что первая леди Мелания Трамп не одобряет его танцы на публичных мероприятиях.
Она считает такое поведение неподобающим для главы государства. По словам президента США, супруга неоднократно просила его отказаться от подобных выступлений. «Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент», — процитировал Меланию глава государства.
Ранее Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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