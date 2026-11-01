ФБР обвинило группировку из КНДР в атаке на криптобиржу Binance
Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance, следует из сообщения ведомства.
ФБР, Секретная служба и отдел уголовных расследований Налогового управления США выяснили, что в настоящее время участники группировки конвертируют похищенные активы в другие криптовалюты, преимущественно в Ethereum. Затем деньги будут отмывать через DeFi-сервисы и мгновенные обменники.
Бюро опубликовала адреса более 600 криптовалютных кошельков, призвав владельцев блокчейн-узлов и сервисы мгновенного обмена блокировать транзакции, связанные с этими счетами.
Человеческий фактор, нарушение протоколов безопасности, неграмотные инструкции и другие обстоятельства могли послужить причиной взлома криптовалютной биржи Binance, заявил НСН гендиректор компании «Zecurion», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский. По его мнению, ещё слишком рано говорить о конкретных исполнителях этой атаки.
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