«Все готовятся»: США усилят разведку у границ России перед наступлением ВСУ

Интенсивность разведки США у российских границ в ближайшее время будет нарастать, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН. По его словам, на фоне контрнаступления ВСУ разведка будет вестись 24 часа в сутки.

Накануне The Washington Post сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море. Сергей Липовой отметил, что США не будут прекращать разведку ни на минуту.