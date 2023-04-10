«Все готовятся»: США усилят разведку у границ России перед наступлением ВСУ
Запрет США своим ВВС подлетать близко к Крыму не станет проблемой для американской разведки, отметил в эфире НСН генерал Сергей Липовой.
Интенсивность разведки США у российских границ в ближайшее время будет нарастать, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН. По его словам, на фоне контрнаступления ВСУ разведка будет вестись 24 часа в сутки.
Накануне The Washington Post сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму после инцидента с американским дроном, в результате которого MQ-9 упал в Черное море. Сергей Липовой отметил, что США не будут прекращать разведку ни на минуту.
«В Крыму они изучают характер действий наших надводных сил, радиообмена, время реакции, появления самолета или БПЛА у границ, реакцию средств ПВО. В целом идет мониторинг военных и гражданских объектов, так как в Крыму находится главная черноморская база. У них есть, за чем понаблюдать. Разведка велась, ведется и будет продолжать вестись 24 часа в сутки. В связи с тем, что все готовятся и ждут пресловутого контрнаступления киевского режима… Интенсивность (разведки – ред. НСН) не снизится, а может даже и будет нарастать», - сказал Липовой.
Он отметил, что министр обороны США приказал пилотам ВВС страны не подлетать близко к Крыму, так как власти хотят свести к минимуму риски потери летательных аппаратов.
«Чтобы больше не терять так банально дорогостоящее оборудование, был издан указ министра обороны Остина о том, чтобы держаться подальше от территории Крыма. Имеющееся оборудование у этих самолетов-разведчиков вполне позволяет отслеживать часть приграничной территории. Командование НАТО решило свести к минимуму риски потери летательных аппаратов», - указал собеседник НСН.
Кроме того, генерал рассказал, что отодвигание разведывательных аппаратов от российских границ повышает безопасность. Однако, по его словам, США передают информацию в ВСУ в основном с помощью космической группировки спутников.
«Любое отодвигание разведывательной аппаратуры от наших границ уже повышает безопасность. Та разведывательная информация, которая передается киевскому режиму, идет не только с беспилотников. Она носит космический характер… С космической группировки спутников вся информация передается для реализации на пункты принятия решений как НАТО, так и ВСУ. Информация, которую получают с БПЛА или самолетов-разведчиков, не носит глобального стратегического характера… Мы не можем сказать, что это как-то сильно повлияет», - резюмировал Липовой.
Ранее посол в США Анатолий Антонов заявлял, что американские БПЛА собирают у границ России разведданные, которые впоследствии используются Киевом для ударов по российским военным и территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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